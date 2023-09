Inter-Fiorentina | Inzaghi non cambia? La probabile formazione

(Di domenica 3 settembre 2023) Ladi Simoneper, partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A, previsto oggi alle ore 18.30.– Secondo quanto riportato dal sito di SportMediaset, l’allenatore dell’, Simone, dovrebbe confermare lainiziale schierata contro il Cagliari, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Questi invece i giocatori nerazzurri indisponibili.(3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Fonte: SportMediaset.it-News - Ultime ...

DIFENSORI - Bastoni(), Biraghi (), Casale ( Lazio), Darmian (), Di Lorenzo ( Napoli), Dimarco (), Mancini (Roma), Romagnoli ( Lazio), Scalvini ( Atalanta), Spinazzola ( Roma).è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming. Replicare subito al Milan, che nell'anticipo dell'Olimpico ...L 'ospita laallo stadio Meazza, nella sfida valida per la 3ª giornata di Serie A . Il match sarà trasmesso alle ore 18.30 in diretta e in esclusiva su Dazn. Concluso il mercato con gli ...

Preview Inter-Fiorentina - Squadra che vince non si cambia. Fuori in tre Fcinternews.it

Dopo la vittoria del Milan in casa della Roma e di Verona e Napoli, l’Inter può calare contro la Fiorentina il tris vincente Sei gare giocate, tra venerdì e ieri, la terza giornata si conclude stasera ...Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano, questo pomeriggio alle ore 18.30 daranno vita al loro settimo incrocio in campionato nelle vesti di allenatori. Ma il tecnico dell'Inter, un ...