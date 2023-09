Inter-Fiorentina | gli squalificati per la 3ª giornata di Serie A

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023)si giocherà alle ore 18.30 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la terzadiA 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di questo pomeriggio, ancora senza diffidati ma con un giocatore fra gliper una sanzione presa con un’altra squadra. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si completa stasera.domenica 3 settembre ore 18.30 (3ªA): nessuno: Maxime Lopez (due giornate)-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...