Inter-Fiorentina domenica 03 settembre 2023 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 3 settembre 2023)a punteggio pieno,che segue a quattro e nella giornata in cui iniziano gli scontri diretti anche la sfida tra Inzaghi e Italiano ha valore per la parte alta della classifica. I nerazzurri ancora grazie a un ispirato Lautaro Martinez hanno vinto 2-0 sul campo del Cagliari e dopo due giornate sono l'unica

Commenta per primo Di seguito i 22 titolari di I nter -, una delle due gare delle 18:30 nella domenica di Serie A:(3 - 5 - 2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. ...1 Ecco le formazioni ufficiali di, una delle due partite della terza giornata di Serie A delle 18.30:: Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. ...LE STATISTICHE Dal 2015 ad oggi laha battuto l'al Meazza ben tre volte in nove gare di Serie A (2N, 4P): solo Juventus e Sassuolo hanno vinto più partite a Milano contro i ...

LIVE Alle 18.30 Inter-Fiorentina: Inzaghi ancora con De Vrij in difesa. Tra i Viola c'è Arthur La Gazzetta dello Sport

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali… Leggi ...Oltre a Inter-Fiorentina, alle 18.30 c'è anche Torino-Genoa per la 3ª giornata di Serie A: ecco le formazioni ufficiali ...