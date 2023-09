Inter-Fiorentina | Cuadrado scalpita? Inzaghi può puntare sull’ex ? CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023)sarà il match della terza giornata di Serie A:per un posto da titolare?ha a disposizione “l’arma” dell’ex. EX DEL MATCH ? Simoneancora sta lavorando agli ultimi dettagli con i suoi per capire chi schierare titolare questa sera in. Non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto alle prime due negli 11 titolari, eppure c’è un Juanche. A riferirlo è il Corriere dello Sport. Non dovrebbero esserci dubbi sulla titolarità di Denzel Dumfries, ma occhio al colombiano che è anche un ex della gara visto che in passato ha vestito la maglia della Viola.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...