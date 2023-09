Inter-Fiorentina 4-0 | statistiche | dominio assoluto | non nel possesso

(Di domenica 3 settembre 2023) L’vince in maniera incontrastata contro lademolendo gli avversari con il risultato di 4-0.totale sul campo (vedi pagelle), ma un dato vede in vantaggio la viola. CURIOSITÀ – L’vince per 4-0 alla terza giornata di campionato contro la. La doppietta di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu su calcio di rigore hanno indirizzato il match completamente dominato dai ragazzi nerazzurri. Un dato però è curioso sulla gara: la viola ha chiuso con unpalla maggiore, precisamente il 60% a fronte del 40 dei padroni di casa. Tutto il resto spiega bene la differenza tra le due squadre: ben 11 tiri in porta a 2. Simone Inzaghi perciò ha lasciato il pallino del gioco a Vincenzo Italiano, ma lo ha colpito sempre nel momento giusto. Le ...

Commenta per primo4 - 0Sommer 6: Attento su due conclusioni di Sottil. Vive una serata abbastanza tranquilla. Darmian 7 : Interessante il duello che si innesca con Kouame. Disinnesca l'...Show nerazzurro al Meazza: tutti sopra la sufficienza, il migliore è Lautaro Martinez. Bene De Vrij, Calhanoglu e Dimarco. Nellasi salvano solo in tre, bocciato Beltran. Tutti i voti del match a cura di Dario Massara20.37 Calcio,travolge4 - 0 L'a punteggio pieno (4 - 0 alla); Torino - Genoa 1 - 0. Nerazzurri subito in avanti, viola in difficoltà. La gara si sblocca al 24' con un colpo di ...

FINALE Inter-Fiorentina 4-0: primo gol di Thuram, doppietta di Lautaro e rigore di Calhanoglu La Gazzetta dello Sport

Una partita praticamente a senso unico quella che si è appena conclusa tra Inter e Fiorentina, vinta dai nerazzurri con il risultato di 4-0. Lautaro e Thuram accendono un San Siro infuocato regalando ...Il Torino ha battuto di misura il Genoa in extra time mentre l’Inter ha calato il poker in casa contro la Fiorentina Alla sua prima gara in granata, l’ex attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata è partit ...