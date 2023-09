Inter-Fiorentina 4-0 | pagelle | Lautaro Martinez un sogno 9 | Thuram 8!

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023) L’riprende il Milan in vetta con una vittoria netta contro laper 4-0.dà spettacolo come non mai 9, Marcussi sblocca definitivamente 8. YANN SOMMER 6 – Ladurante il primo tempo non tira mai in porta. Lo svizzero fa bene palla al piede, nella ripresa dimostra di avere biancora di sicurezza. Le due parate su Sottil sono buone ma non proprio convincenti.– DIFESA MATTEO DARMIAN 6.5 – Kouame non vede il campo, è entrato per caso? Matteo lo sovrasta, lo domina e al primo tocco già gli ha tolto palla. Aggressivo e attento, perfetto. STEFAN DE VRIJ 7 – Se ancora ci fosse stato bidi conferme, de Vrij oggi ne ha ...