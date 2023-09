Inter - Fiorentina 4 - 0 | gol di Thuram | doppio Lautaro e rigore Calhanoglu

(Di domenica 3 settembre 2023) L'batte laper 4 - 0 oggi 3 settembre nel match in calendario per la terza giornata della Serie A 2023 - 2024. Nerazzurri in gol al 23' con, bravo a colpire di testa su cross ...

...la, mai in partita , il cui unico alibi è quello di avere sofferto giovedì sera, contro il Rapid Vienna, per superare il preliminare di Conference League. Al riposo sull'1 - 0, l'...L'conduce per 1 - 0 sullaalla fine del primo tempo del match valido per la terza giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere fin qui la ...Milano - Al colpo del Milan in casa di Mourinho l'risponde con quattro squilli, lo zero nella casella dei gol incassati dopo tre giornate (unica in campionato a riuscirci) e un'altra prestazione solida condita dal primo gol in nerazzurro di ...

FINALE Inter-Fiorentina 4-0: primo gol di Thuram, doppietta di Lautaro e rigore di Calhanoglu La Gazzetta dello Sport

Inter batte Fiorentina 4-0 (1-0) nella partita della 3/a giornata di Serie A giocata a S. Siro. Queste le reti: nel pt 23' Thuram; nel st 8' e 28' Lautaro Martinez, 13' Calhanoglu (rigore). Nerazzurri ...SOMMER 6 Terza presenza e terzo clean sheet senza colpo subire. Controlla un destro di Bonaventura a fil di traversa, amministra coi piedi e giustifica la pagnotta con 2 paratine su ...