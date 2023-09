Inter-Fiorentina 4-0 | finisce qui Andiamo alla sosta da primi LIVE

(Di domenica 3 settembre 2023)è l’incontro valido per la terza giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Vincenzo Italiano. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca a San Siro. RILEGGI IL4-0bella, anzi bellissima! Nerazzurri che dilagano nel secondo tempo dopo una prima frazione di gioco chiusa 1-0, ma comunque equilibrata. Thuram sempre più nel gioco e nel mondo: un gol, un assist e un rigore procurato. E poi capitan Lautaro Martinez, già a cinque gol in questo campionato. Capocannoniere. L’va...

Allo stadio Giuseppe Mezza, il match valido per la terza giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Giuseppe Meazza,si affrontano nel match valido per la terza giornata della Serie A 2023/24. ...Le prime risposte arrivate dai nerazzurri però vorrebbero che la dirigenza dell'avrebbe ... Nel prossimo appuntamento con la Serie A i nerazzurri sfideranno lain casa, in un San Siro ...MILANO - "Giallo" nel finale di primo tempo di. In pieno recupero, è stato colpito alla caviglia dall'ex Juventus finendo rovinosamente a terra e chiedendo immediatamente l'ingresso dei medici sbattendo ripetutamente il pugno ...

L'Inter batte anche la Fiorentina, schiantata con un 4-0 pesante ma che addirittura non riesce a fotografare il divario visto in un San Siro tutto esaurito. Thuram fa il primo e se ne mangia altri due ...Assist fantacalcio Inter Fiorentina – Allo stadio San Siro di Milano, l’Inter vince 4-0 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ottima partita di Marcus Thuram, autore della prima rete. Doppietta ...