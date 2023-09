Inter-Fiorentina 4-0 | che spettacolo a San Siro! Lautaro Martinez +5

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023) Termina con il punteggio di 4-0, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 1-0. SECONDO TEMPO –a San Siro in questo secondo tempo, con l’che non abbassa la guardia dopo l’1-0 dei primi quarantacinque minuti. Al 50? vicinissimo il 2-0, con un lancio perfetto di Bastoni per Dumfries, il cui diagonale si spegne però sul palo. Ma bastano altri 3 minuti per vedere il raddoppio dei nerazzurri: ripartenza letale con un ispirato Thuram che taglia tutta la difesa avversaria con un pallone perfetto,si trova a tu-per-tu con Christensen e chiude con un potente destro l’azione del 2-0. Passano 4 minuti, e al 57? l’si palesa nuovamente ...