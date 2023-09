Inter-Fiorentina 3-0 LIVE | Thuram ad un passo dalla doppietta

MILANO - "Giallo" nel finale di primo tempo di. In pieno recupero, è stato colpito alla caviglia dall'ex Juventus finendo rovinosamente a terra e chiedendo immediatamente l'ingresso dei medici sbattendo ripetutamente il pugno ...... segnato con la maglia dell'il 26 agosto 2019. Nikola Krstovic , in gol al suo esordio in Serie A con il Lecce contro la, potrebbe diventare il primo giocatore della formazione ...Rete dell'attaccante, nerazzurri in vantaggioin vantaggio 1 - 0 contro ladopo il primo tempo del match in calendario per la terza giornata della Serie A 2023 - 2024. Nerazzurri in gol al 23' con Thuram, bravo a colpire di testa ...

INTER-FIORENTINA 3-0 (24' Thuram, 53' Lautaro Martinez, 57' Calhanoglu (R)) LIVE MATCH 64' - Dumfries allarga poi riesce a servire Mkhitaryan, il cui tiro però termina ...30' - Azione d'attacco della Fiorentina con Nico che però non trova lo spazio, concendendo invece all'Inter la ripartenza. 29' - Ancora un pericolo dalla destra viola dove prima Dimarco poi Bastoni ...