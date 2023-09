Inter-Fiorentina 1-0 al 45? | fin qui decide il primo sigillo di Thuram!

(Di domenica 3 settembre 2023) Termina sul punteggio di 1-0 iltempo di, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi 45 minuti di gioco.TEMPO – Quarantacinque minuti che premiano l’nel risultato, nonostante una partenza un po’ timida. Alla lunghezza i nerazzurri però escono e al 23?, poco prima del cooling break, arriva il gol del vantaggio: palla recuperata sulla trequarti, Dimarco si spinge sulla sinistra, palla perfetta in mezzo per la testa di Marcus Thuram che trova così anche la sua prima rete in nerazzurro. Sempre Thuram è pericoloso pochi minuti dopo, quando Bastoni da sinistra mette una palla rasoterra che il francese non riesce però a spingere in rete a pochi passi dalla riga. Nel ...

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in, terza giornata di Serie A:h. 18.30 Marchetti Costanzo - Passeri IV: Sacchi VAR: Mazzoleni AVAR: Paganessi 40' - Giallo per Ranieri che fa fallo sulla trequarti.

Tutti gli episodi da moviola più discussi di Inter-Fiorentina: le decisioni, il VAR e il riepilogo del match. Terza giornata di Serie A per Inter e Fiorentina. I nerazzurri reduci da due vittorie su ...L’ex Borussia, sbarcato a Milano a parametro zero a inizio estate, ha staccato più in alto di tutti sul traversone col contagiri di Dimarco dalla sinistra. Primo centro ufficiale e in assoluto per ...