Inter-Fiorentina 0-0 LIVE | tentativo da fuori di Dimarco

(Di domenica 3 settembre 2023) Allo stadio Giuseppe Mezza, il match valido per la terza giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Giuseppe Meazza,si affrontano nel match valido per la terza giornata della Serie A 2023/24.0-0: sintesi e moviola 5? Pericolosa la– Palla dentro l'area dell'con Beltran che prova a farsi valere su Darmian, ma la palla gli carambola addosso e termina sul fondo. 3?prova un sinistro a giro: palla prevedibile e tra le braccia di Christensen. Fischio d'inizio – Si parte!

Commenta per primo Beppe Marotta , ad dell', ha parlato a Dazn prima della gara contro la: 'Le risposte sono le solite, una squadra la nostra che è obbligata ad ottenere il massimo contro un avversario di tutto rispetto ma noi ...Commenta per primo Di seguito le parole del dg Joe Barone ai microfoni di Dazn prima della sfida dellacontro l'. 'Gli obiettivi sono tanti, il primo è stato raggiunto con la qualificazione in Conference. Siamo pronti per giocare la partita. Amrabat voleva giocare in Inghilterra, ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la terza giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la terza giornata di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Marchetti. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

LIVE Inter-Fiorentina 0-0: il primo tiro della partita è di Dimarco, Thuram ci prova di testa La Gazzetta dello Sport

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. In panchina: 40 ...2' - Christensen chiamato oggi da Italiano tra i pali cerca di impostare l'azione con i piedi poi sceglie il lancio lungo. 1' - VIA!! LA SFIDA E' INIZIATA!! 18.30 - Minuto ...