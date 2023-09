Inter | dopo addio Lukaku il più pagato non è Lautaro - Top News

(Di domenica 3 settembre 2023) Per stilare la classifica degli ingaggi degli uomini di Simone Inzaghi in questa stagione ha utilizzato le cifre degli stipendi pubblicate in passato da La Gazzetta dello Sport. L'analisi è stata poi ...

...- in programmala sosta per le nazionali - a punteggio pieno, in modo tale che non ci sia già un piccolo gap da recuperare nei confronti dei cugini rossoneri. È l'obiettivo dell', che a ...Questi gli stipendi netti dei calciatori dell'nella stagione 2023/24 Hakan Calhanoglu - 6,5 milioni netti (12,03 lordi) Lautaro Martinez - 6 milioni netti (11,1 lordi) Marcus Thuram - 6 milioni ...Il ragazzo ex Eintracht,una prova non convincente col Genoa, improvvisamente pare aver acceso ... considerando che era stato accostato all') e Yoshida. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.

L'Inter costa oltre 1,2 miliardi. Zhang allerta gli advisor dopo Pavard: cessione o rifinanziamento Calciomercato.com

Inter-Fiorentina è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.Dopo l'ottima scorsa stagione nella quale è stato arretrato ... Le prime risposte arrivate dai nerazzurri però vorrebbero che la dirigenza dell'Inter avrebbe considerato il centrocampista tra gli ...