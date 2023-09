(Di domenica 3 settembre 2023) AGI- La Procura della Repubblica di Avezzano ha notificato un avviso di garanzia ad Andrea Leombruni, ildi San Benedetto dei Marsi accusato di aver sparato un colpo di fucile nella notte tra giovedì e venerdì all'simbolo del Parco Nazionale dell'Abruzzo-Lazio e Molise. L'ipotesi di reato è di uccisione di animale per crudeltà o senza necessità. Contestualmente il pm Maurizio Maria Cerrato, titolare del fascicolom ha nominato l'esperto di balistica, Paride Minervini, per tracciare l'esatta traiettoria del colpo di fucile che hal'rispetto alla posizione dell'indato. L'esperto si era già occupato dell'uccisione dell'orso a Pettorano sul Gizio, avvenuta nel 2014 sempre per un colpo di fucile: il responsabile, un ex operaio Anas, fu condannato. In ...

La Procura della Repubblica di Avezzano ha notificato un avviso di garanzia ad Andrea Leombruni, ildi San Benedetto dei Marsi accusato di aver sparato un colpo di fucile nella notte tra giovedì e venerdì all'orsa Amarena simbolo del Parco Nazionale dell'Abruzzo - Lazio e Molise. L'ipotesi di ...Leggi anche Orsa Amarena uccisa, ecco chi ha sparato Orsa Amarena uccisa in Abruzzo, corsa contro il tempo per salvare i cuccioli Orsa Amarena uccisa con un colpo di fucile,Orsa ...Presa d'assalto la casa dell'è stata istituita da parte dei carabinieri la vigilanza armata fuori la villa del, oraa piede libero per aver ucciso l'orsa. Subito dopo la sua ...

Indagato il 56enne che ha ucciso l'orsa Amarena AGI - Agenzia Italia

Questa e tante altre intimidazioni arrivate sul telefono del 56enne di San Benedetto dei Marsi, indagato per aver ucciso a fucilate Amarena ...L'ipotesi di reato è di uccisione di animale per crudeltà o senza necessità. Nominato l'esperto di balistica, Paride Minervini, per tracciare l'esatta traiettoria del colpo di fucile ...