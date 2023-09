Incidenti in montagna | due morti e due feriti sull’Ortles

(Di domenica 3 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Duee duein un incidente diavvenuto questa mattina alle 6,20 sulla via normale del monte Ortles. Secondo una prima ricostruzione i due erano in cordata, quando il primo alpinista è scivolato e cadendo ha trascinato gli altri con sè. Le vittime sono un tedesco e un italiano. (ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma L'articolo proviene da Ildenaro.it.

