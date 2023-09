Incidente treno Brandizzo | le telefonate ignorate dall' addetto Rfi | «State fermi | devono passare altri due treni»

.... Cinque registrazioni fondamentali per capire cosa sia successo quella notte e dare risposte alle famiglie delle vittime. Le telefonate, il nulla osta e lo schianto: tutti i nodi dell'...Leggi Ancheferroviario Brandizzo, operai sui binari senza il via libera - Lo schianto in ... Quando a mezzanotte, Massa richiama Chivasso per ottenere il nulla osta, il primodi linea è ......di Rfi che la notte di mercoledì si trovava in stazione a Brandizzo gli accertamenti degli investigatori per fare luce sull'ferroviario costato la vita a cinque operai investiti da un...

Un 54enne è morto ieri a Hochdorf (LU) nello scontro fra la sua automobile e un treno. Durante un sorpasso, la vettura ha urtato un altro veicolo ed è finita sulla ferrovia, entrando in collisione con ...I macchinisti avevano semaforo verde. I pm nomineranno degli esperti per capire perché i sistemi non sono scattati ...