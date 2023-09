Incidente sull' Ortles | morti due alpinisti

...quelle rimaste ferite' Ortles, in Trentino - Alto Adige . Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e gli elicotteri di soccorso di Elisondri , Pilikan 3 e Guardia di finanza . L'...E' di due morti e due feriti il bilancio di undi montagna avvenuto questa mattina'Ortles. La disgrazia si è verificata alle 6.20 sulla via normale, mentre la cordata era diretta verso la vetta. Secondo una prima ricostruzione un ...... in diverse occasioni nel corso degli ultimi cinque mesi, un singolarea danno dei ... oltre a presentare le scuse per l'accaduto, fornisce una spiegazione'origine del disagio. L'...

Incidente sull'Ortles: due alpinisti morti e due feriti TGCOM

È Marco Lacedelli, 67 anni, ex campione di hockey, il motociclista morto sabato 2 settembre dopo essersi scontrato con una bicicletta sulla strada del passo della ... tedesco 45enne rimasto coinvolto ...Valeria Spinu, 19enne moldava, è stata travolta da una moto mentre era in sella alla sua bicicletta. La figlia di 3 anni, che era seduta nel seggiolino per i bimbi, si è salvata per miracolo. Indagato ...