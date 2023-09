Incidente Operaio resta schiacciato | grave

(Di domenica 3 settembre 2023) Un sessantenne bloccato tra un motocarro e un container mentre lavorava in una ditta edile. Indagini in corso di carabinieri e ...

Un sessantenne bloccato tra un motocarro e un container mentre lavorava in una ditta edile. Indagini in corso di carabinieri e ...Un altrosul lavoro , questa volta vicino ad Agrigento . Unè caduto da un' impalcatura e ha fatto un volo di sei metri prima di impattare violentemente al suolo. Immediato il suo ricovero in ...Ma non risulta alcuna autorizzazione scritta per cui i cinquenon dovevano stare su quel ... Leggi anche Tragedia di Brandizzo, uninconcepibile nella nostra società. Occorre fare ...

Un operaio è caduto da un'impalcatura ad Agrigento, ora è in ospedale in terapia intensiva. Ha fatto un volo di sei metri. Cos'è successo ...Ha 42 anni l’operaio di Santa Elisabetta (Agrigento) che è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato, con elisoccorso del 118, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. L’uomo è stato ...