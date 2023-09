Incidente in montagna | escursionista in pericolo | salvato da soccorso alpino

(Di domenica 3 settembre 2023)inper un, lo stesso che si trovava in grave: fortunatamente, in suo, gli alpini che lo hannoE’ accaduto tutto nel cuore della notte. Solamente grazie al pronto intervento da parte dele dello Speleologico Siciliano sulle Madonie si è riusciti a salvare un. Si tratta di un catanese che è rimasto vittima di unnella zona sopra piano Battagliadi. Un uomo di 65 anni, originario di Zafferana Etnea, faceva parte di una comitiva. La stessa che, dopo aver lasciato i camper al parcheggio della Battaglietta, nel tardo pomeriggio ieri (sabato 2 settembre) si era avventurata sulla cima più alta delle ...

Intervento in notturna del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sulle Madonie per recuperare un escursionista catanese vittima di unnella zona sopra piano Battagliadi. L'uomo, 65 anni, di Zafferana Etnea, faceva parte di una comitiva che, dopo aver lasciato i camper al parcheggio della Battaglietta, nel tardo pomeriggio ......nazionali di Miss Universe Italy Un tuffo indietro nel tempo con il weekend medioevale a Valvasonea Forgaria, auto si schianta contro un platano: grave il conducente Incidenti di......nazionali di Miss Universe Italy Un tuffo indietro nel tempo con il weekend medioevale a Valvasonea Forgaria, auto si schianta contro un platano: grave il conducente Incidenti di...

Tragico incidente in montagna a Frossasco: cade dalla parete di arrampicata, morto Fiorenzo Michelin TorinoToday

Valfurva (Sondrio), 3 settembre 2023 - Incidente in quota in località Solda, nel territorio di Valfurva dove due persone sono precipitate. L’incidente in montagna è avvenuto alle prime luci dell’alba, ...Un incidente in montagna, l’ennesimo di questa estate, che fortunatamente non ha avuto l’epilogo dei precedenti. E’ successo mentre i due stavano iniziando a salire la via Bachetti – Fanesi che si ...