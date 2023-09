Laera diretta verso le vetta , quando intorno alle 6.20 un alpinista è scivolato e cadendo ha ... L'si è verificato in un tratto non particolarmente difficile della via normale. Per ...E' di due morti e due feriti il bilancio di undi montagna avvenuto questa mattina sull'Ortles. La disgrazia si è verificata alle 6.20 sulla via normale, mentre laera diretta verso la vetta. Secondo una prima ricostruzione un ...- - > Gli alpinisti non erano inL'si è verificato in un tratto non particolarmente difficile della via normale. Per questo motivo gli alpinisti non erano legati e procedevano lungo ...

Incidente in cordata sull'Ortles: morti due alpinisti, due feriti Sky Tg24

BOLZANO. E' di due morti e due feriti il bilancio di un incidente di montagna avvenuto questa mattina, 3 settembre, sull'Ortles. Secondo una prima ricostruzione un alpinista è scivolato e cadendo ha ...BOLZANO. È di due morti e due feriti il bilancio di un incidente di montagna avvenuto questa mattina, 3 settembre, sull'Ortles. La disgrazia si è verificata alle 6.20 sulla via normale, non lontano ...