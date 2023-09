Incastrato nel finestrino dell’Ape | bimbo muore nel torinese

Leggi su tpi

(Di domenica 3 settembre 2023) Tragedia nel, dove un bambino di quattro anni ha perso la vita a seguito di un incidente in un terreno agricolo. Si è verificato poco dopo le 13, in un terreno di proprietà del padre del piccolo a Vische. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dai carabinieri della compagnia di Chivasso, il bambino, per cause in fase di accertamento, è rimasto con la testa incastrata neldi un’Ape Piaggio che gli ha provocato una lesione alla base del collo. Il piccolo, soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Regina Margherita dove purtroppo è deceduto. Sono adesso in corso ulteriori indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.