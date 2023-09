‘In viaggio con la Banca d’Italia’ | a Trieste incontri e dibattiti

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 3 settembre 2023) La tappa disi apre con il boom di visite alla storica sede dellad'Italia Tutto esaurito oggi 3 settembre per l’apertura straordinaria al pubblico della storica sede triestina dellad’Italia nell’ambito dell’iniziativa ‘Incon la, che propone due giorni die tavole rotonde per saperne di più su finanza sostenibile, mercato del lavoro, tutela della clientelaria e finanziaria e molto altro Oltre 200 persone, tra triestini e turisti, hanno approfittato dell’opportunità per scoprire lo splendido edificio e i suoi tesori d’arte e architettura con l’aiuto dei volontari del FAI, co-organizzatore dell’iniziativa. Allo stesso tempo, le visite sono state un’occasione per ...