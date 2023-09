In Turchia la pallavolo femminile unisce quasi tutti

(Di domenica 3 settembre 2023) Le "Sultane della rete" che stasera giocheranno la finale degli Europei sono un modello per molte donne turche e non solo

L'amarezza per la sconfitta contro laè ancora palpabile, visto che la squadra sembrava essere molto vicina all'affermazione nel quarto set. Purtroppo le azzurre si sono bloccate ...Italia - Olanda, oggi domenica 3 settembre la sfida per il bronzo agli Europei di volley. Dopo la sconfitta al tiebreak in semifinale con la, le azzurre dellaaffronteranno il match finale per il 3° - 4° dalle ore 16.30 al Palais 12 di Bruxelles. L'Italia andrà a caccia al terzo podio europeo consecutivo (bronzo nel 2019 ...Julio Velasco, uno che dise ne intende e non ha certo bisogno di presentazioni, diceva: '... continua a difendere con forza le sue scelte, ma contro laè venuta meno la coerenza di ...

Italia, sfuma il sogno: in finale va la Turchia Sky Sport

Dopo la delusione per la sconfitta in semifinale contro la Turchia, la Nazionale punta a riscattarsi. Se la missione riuscisse, le azzurre porterebbero a casa il terzo podio consecutivo agli Europei.Zoran Terzic, attuale ct della Russia, in una lunga intervista con BO Sport, di cui riportiamo alcuni ha spiegato la sua scelta di andare a Kazan lasciando il Fenerbahce dopo aver vinto il titolo nazi ...