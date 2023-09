“Improcedibile e infondato” Lo schiaffo dei giudici al ricorso della Ong 

(Di domenica 3 settembre 2023) Le Ong continuano a sbattere contro il muro della giustizia italiana, che ha respinto l'ennesimodi un porto non gradito per lo sbarco dei migranti

... almeno da quel versante, l'ingresso di stranieri irregolari, al contempo, tenere sotto controllo ...di intervento da parte delle autorità per contestare le decisioni in merito all'assegnazione...... almeno da quel versante, l'ingresso di stranieri irregolari, al contempo, tenere sotto controllo ...di intervento da parte delle autorità per contestare le decisioni in merito all'assegnazione...