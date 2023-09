“Improcedibile e infondato” Il Tar annienta un’altro ricorso delle Ong contro l’Italia

(Di domenica 3 settembre 2023) Le Ong continuano a sbattereil muro della giustizia italiana, che ha respinto l'ennesimodi un porto non gradito per lo sbarco dei migranti

...Acquedotto pugliese nell'area centro orientale della provincia di Lecce dichiarando... ma in primo grado il ricorso è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte. Si è ...I giudici della Sezione Settima, infatti, hanno ritenutonel merito il ricorso principale presentato da una ditta concorrente (di, conseguenza, è stato dichiaratoper carenza ......Acquedotto pugliese nell'area centro orientale della provincia di Lecce dichiarando... ma in primo grado il ricorso è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte. Si è ...

Opposizione a D.I.: la mediazione va proposta dal creditore opposto Altalex

ROMA – I giudici della Sezione Quinta del Consiglio di Stato hanno chiuso la partita relativa all’appalto per la gestione e manutenzione delle reti di Acquedotto pugliese nell’area centro orientale ...