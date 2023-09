Imprese | microaziende indebitate | Urso svela il piano per rialzarle

Leggi su notizie

(Di domenica 3 settembre 2023): in merito a questo argomento (e molto altro ancora) è intervenuto il ministro Adolfoche ne ha parlato al ‘Corriere della Sera’ Il ministro dellee del Made in Italy, Adolfo, ha confermato che il governo è costantemente al lavoro per un intervento sui crediti deteriorati. Gli stessi che, da questo momento, sono diventati fondi di investimento riacquistati dalle banche. Lo ha confermato stesso il politico in una lunga intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera‘. In merito a ciò (ed ha molto altro ancora) ha voluto esprimere il proprio pensiero. Il ministro dellee del Made in Italy, Adolfo(Ansa Foto) Notizie.comQueste sono alcune delle sue parole: “Nel 2018 Fratelli d’Italia ...