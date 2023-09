Imam di una moschea di Birmingham in un video | Ecco come lapidare una donna adultera

La nota della moschea - La moschea di Green Lane ha diffusonota in cui afferma che le frasi di Zakaullah Saleem sulla lapidazione sono state estrapolate dal contesto e che l''non ha mai detto che questa pratica debba avvenire nella società britannica'...... quando si tratta di donne, deve essere scavatabuca nella terra e lei deve essere coperta fino alla metà del corpo cosicché non possa apparire la parte inferiore ", dice l'. E discutibili ...Le autorità britanniche hanno fermatosovvenzione di oltre due milioni di sterline amoschea di Birmingham, in Inghilterra, dopo che uno dei suoiha spiegato in un sermone come lapidare le donne adultere. La moschea di Green Lane è già nota per le posizioni estremiste su ...

"Così si lapida una donna...". Il sermone choc di un imam ilGiornale.it

Una donna adultera va prima sepolta fino alla vita, «in modo da tutelarne il pudore», e solo successivamente bersagliata con le pietre fino ...Choc in Inghilterra per un video in cui l’imam principale della moschea di Green Lane, a Birmingham, spiega come eseguire correttamente la lapidazione di una donna… Leggi ...