Il Tennis Giotto archivia i Campionati Italiani Maschili Under14

(Di domenica 3 settembre 2023) La finalissima del doppio ha regalato forti emozioni con la rimonta della coppia Fiocchi-Petrini – Trofeo Federico Luzzi. La manifestazione si è sviluppata attraverso nove giornate ricche di incontri tra centoventottoti del 2009 provenienti da tutta la penisola che hanno trovato il loro compimento con l’assegnazione dei due titoli nazionali nel singolo e nel doppio. La giornata conclusiva ha preso il via con la finalissima del doppio che ha regalato particolari emozioni per la rimonta della coppia formata da Leonardo Fiocchi dello Sporting Club Selva Alta di Vigevano (Pv) e Andrea Petrini dello Sport Club Nuova Casale di Casale Monferrato (Al) su Francesco Pansecchi e Tommaso Rosso del CircoloCassine (Al). Fiocchi e Petrini hanno perso il primo set per 4-6, poi hanno vinto il secondo set per 7-6 dopo essere stati in svantaggio per 0-5 e ...