Il superbuco dietro il Superbonus Cresce l’allarme del governo per l’impatto sui conti pubblici | crediti saliti a 146 miliardi

Leggi su open.online

(Di domenica 3 settembre 2023) Il, tra la revisione adottata dalMeloni e la scoperta di nuovi casi di truffa – scoperta che ciclicamente si ripete -, mostra dei valori di spesa, per lo Stato, insostenibili. Da marzo ad aprile di quest’anno, fuori da ogni previsione di spesa, sono comparsi altri 35diceduti o scontati in fattura dalle imprese. Di questo tesoretto, 4si sono rivelati falsi, mentre 12,8 sono irregolari. Numeri citati in una nota riservata che l’Agenzia dell’entrate ha fatto pervenire alla presidente del Consiglio.nell’esecutivo c’è, ed è esasperato dalla prossimità dell’appuntamento, con la definizione della legge di Bilancio 2024. Dall’appunto arrivato dagli uffici di Ernesto Maria Ruffini, dunque, si apprende che i...