Il secondo tempo del Napoli è imbarazzante Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 settembre 2023) La sconfitta delcontro la Lazio analizzata da Maurizio Nicita per ladello Sport. Sei mesi dopo la musica non cambia e la Lazio di Maurizio Sarri vince ancora al Maradona. Ma se allora fu un incidente di percorso nel trionfale cammino verso lo scudetto, stavolta il risultato è un campanello d’allarme. Non foss’altro perché ildei campioni d’Italia èper come subiscono i biancocelesti, senza trovare lucidità per imbastire una manovra decente. Per questo la sconfitta è più netta del risultato. E dopo quasi un anno gli azzurri perdono la vetta: l’avevano conquistata il 10 settembre dell’anno scorso senza più perderla. L'articolo ilsta.