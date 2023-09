Il rientro a casa dopo l’incendio in via Moroni | «Finalmente dormo nel mio appartamento Ma i timori sono tanti»

Non esattamente brillantissima neppure a rete, dove solitamente si sente a, Muchova conquista ... Non male il suonel circuito. IL MATCH Primo set: Molte incertezze da parte di entrambe, ma ......Primo set sostanzialmente sempre condotto da Mazza che ha chiuso nel finale il tentativo di...errore di troppo di Morolli mettendo a segno una striscia di sei games di fila e portando ail ...Lorenzo Jovanotti è tornato adalla clinica di Forlì dove sta affrontando la riabilitazione dopo la caduta dalla bici avvenuta a Santo Domingo a luglio. E' rientrato a Cortona dove risiede e da ...

Il rientro a casa dopo l'incendio in via Moroni: «Finalmente dormo ... L'Eco di Bergamo

E un secondo ragazzo di 14 anni non rientrato a casa dopo una giornata lungo il Po nel Rodigino. Sono scattate le ricerche con i vigili del fuoco impegnati in due diverse operazioni alla ricerca di ...Le vacanze estive sono ormai alle spalle, molti sono già sotto torchio perché nemmeno hanno staccato del tutto in agosto. Quasi tutti sono rientrati alle ...