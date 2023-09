“Il Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso? Uno starnazzare di galline” | Memo Remigi dice la sua sul cambio di conduzione

(Di domenica 3 settembre 2023)ha pochi dubbi sull’addio di5. “È vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco. Era solo unodiche fanno a gara a chi grida di più”. Parole dette al settimanale Mio e riportate da Fanpage.parla poi della giornalista Myrta Merlino, che prenderà il posto di: “Myrta probabilmente farà una trasmissione meno trash di, e lo dico con tutto l’affetto e il rispetto per la sua professione”. La ex conduttrice di5 ha fatto un post nel quale è tornata a parlare dell’amarezza per aver dovuto lasciare il programma. Oggi 3 settembre ha pubblicato un tweet ...

Deadline e delegazione per un incontro Anche per questo motivo nell'assemblea che il Pd ha tenuto venerdì, alla vigilia dell'incontro tra Enzo Salera eDi Rollo, il segretario ...Certo, ne aveva anche approfittato per sottolineare che "Cinque" era una sua "creatura". Ma complice anche un calo negli ascolti,ha dovuto farsi da parte . Vedremo se la sua ...d'Urso è pronta per nuove avventure. L'ormai ex conduttrice diCinque ha postato alcune stories in cui racconta un viaggio appena iniziato che, non è dato sapere, riguarda forse il ...

Barbara D’Urso: “Tra poco la nuova stagione di Pomeriggio 5, dopo 15 anni senza di me” la Repubblica

Lunedì 4 settembre, su Canale 5, al via la nuova stagione di “Pomeriggio Cinque”, il programma targato Videonews, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.55, ...Barbara d'Urso è pronta a tuffarsi in una nuova avventura riuscendo a superare una sua grande paura Una delle conduttrici più amate della televisione ...