Il Papa | i fondamentalismi religiosi compromettono la pace

"La chiusura, l'imposizione unilaterale, il fondamentalismo e la forzatura ideologica rovinano la fraternità, alimentano tensioni e compromettono la pace", ha dettoFrancesco nell'incontro ecumenico e interreligioso con i leader delle confessioni pres..."La chiusura, l'imposizione unilaterale, il fondamentalismo e la forzatura ideologica rovinano la fraternità, alimentano tensioni e compromettono la pace", ha dettoFrancesco nell'incontro ecumenico e interreligioso con i leader delle confessioni presenti in Mongolia. Sottolineando che "l'altruismo costruisce armonia e dove c'è armonia c'è intesa, prosperità,...... in cui si lasciano a casa i, gli integralismi e per l'appunto le polarizzazioni'. ... Il concetto di sana laicità diRatzinger comincia con il riconoscimento di un fattore che c'è e ...

Il primo viaggio di un Papa in Mongolia non ha solo un intento pastorale - ovvero visitare un piccolo gregge di 1.500 cattolici, minoranza di un Paese a maggioranza… Leggi ...Il Pontefice incontra i rappresentanti delle altre fedi. Nel paese i cattolici sono appena 1.500. Il concetto di “armonia” caro alla spiritualità cinese e asiatica ...