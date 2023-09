Il Napoli di Garcia ricorda la frase “chi fa una rivoluzione a metà | è già un uomo morto”

(Di domenica 3 settembre 2023) Sono personalmente preoccupato, molto preoccupato. Anche se ieri, per la verità, pure si è visto un ottimo primo tempo, sebbene in questo già si siano pure intravisti quegli errori singoli e di squadra che hanno caratterizzato un secondo tempo da film degli orrori per gli strafalcioni, per la confusione di idee e di approcci alla giocata ed alle fasi di gioco che si sono visti in campo. Qui, si badi bene, è necessario innanzitutto correre ai ripari rispetto ai principi di gioco preliminari, cioè a quello che si vuole dai propri calciatori, insomma dal tipo di calcio (come dicono quelli che pensano di essere seri) che si vuole proporre. Perché, e di questo chi scrive è pienamente convinto, quei principi per cui “voglio tenere il buono che c’era, apportando un po’ di mie idee” nel calcio, come nella vita, è destinato a naufragi ridicoli. Sentii dire anni fa che “chi fa una ...

Notizie Calcio- "Lo dicevo all'inizio della nuova stagione e poi a mercato in corso: ilrischiava di indebolirsi parecchio:quinta o sesta scelta; Natan e Cajuste acquisti non da livello scudetto. Bene invece Lindstrom. Basterà aver tenuto Osimhen" , è questo il commento ...Commenta per primo IlCampione d'Italia in carica non ha stravolto granché la propria rosa nel corso dell'estate di ...RISPARMIO - Detto che il cambio Giuntoli - Meluso e Spalletti - Rudi...La tattica si allena e quindideve cercare la strada in allenamento per riproporre uncorto, compatto, aggressivo e, di conseguenza, in grado di esaltare e non di deprimere le qualità ...

I tifosi del Napoli, attraverso i social, hanno puntato il dito contro l'attuale mister degli azzurri, Rudi Garcia. La Lazio di Maurizio Sarri si è… Leggi ...Domanda a sorpresa all'allenatore del Napoli dopo il ko con la Lazio, chiaro il riferimento ad una frase storica ai tempi della Roma ...