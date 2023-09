Il Napoli di Garcia esclude Lobotka | Kvaratskhelia diventa uno dei tanti

Leggi su napolipiu

(Di domenica 3 settembre 2023) Ilinciampa contro la Lazio e i tifosi iniziano a porsi domande. Cosa non va? Le scelte di Rudisono sul banco degli imputati. CALCIO. Ecco, siamo qui di nuovo. Dopo una sconfitta che fa male, tutti si chiedono: cosa diavolo sta succedendo al? Rudi, il mister, sta facendo delle scelte che non sembrano piacere né ai tifosi né agli esperti. La partita con la Lazio ha lasciato più domande che risposte. Le Scelte che Fanno Discutereha deciso di mettere in panchina, un giocatore chiave nel centrocampo azzurro. Perché? E poi c’è, un calciatore che molti ritenevano “speciale”, trasformato in un “uomo normale” dal nostro mister. Non è la prima volta che le scelte tattiche fanno alzare più di un ...