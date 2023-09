Il ministro Giorgetti | Superbonus da mal di pancia | ingessa manovra

(Di domenica 3 settembre 2023) E’ ancora ilil principale indiziato delle difficoltà dei conti pubblici italiani e quindi anche il responsabile di unache non potrà che essere "prudente» e che dovrà fare i conti con risorse evidentemente scarne. Da protagonista della ripresa post-Covid, osannato per l'effetto positivo sull'occupazione e su un settore trainante come l’edilizia, il 110% è diventato la causa...

Ma se badiamo solo alla domanda, insistiamo a far fare allo Stato la parte del Re Sole che distribuisce prebende, sussidi e sovvenzioni non andiamo lontano", le parole delal Forum ...Anche le spese per sostenere umanitariamente l'Ucraina dovrebbero essere scorporate dal deficit, secondo il. In un contesto in cuiammette che la guerra " ha già un perdente certo: ...Se come annunciato dalGiancarlo, l'inflazione 2022 si attesterà attorno al 10%. Così "se va tutto bene, chi ha una prestazione sopra cinque volte il minimo (2.500 euro lordi circa,...

Giorgetti: 'penso al superbonus e mi viene mal di pancia' Agenzia ANSA

(Agenzia Vista) Cernobbio, 03 settembre 2023 "La nostra capacità produttiva deve aumentare e occorre accrescere la produttività del sistema economico e soprattutto del terziario pubblico e privato. M ...I costi sono facili da conteggiare: 143 miliardi. Più difficili da calcolare i benefici, che pure sono tanti come la crescita del Pil, l'aumento degli ...