Il governo accelera sul “nucleare sostenibile” | imprese e istituzioni convocate il 21 settembre E Salvini corregge Pichetto Fratin sui tempi

(Di domenica 3 settembre 2023) Una piattaforma per il”. È l’ultima novità del, annunciata dal ministro dell’Ambiente Gilbertoal Forum Ambrosetti. Così l’esecutivo Meloni riaccende i riflettori sul. C’è una data per la convocazione di: il prossimo 21. “Si tratta della scelta di rendere palese quello che deve essere un impegno dello Stato sulla ricerca, la sperimentazione e l’implementazione della conoscenza che abbiamo già nel settore del– spiega – e coinvolge molti attori pubblici che hanno mantenuto questa conoscenza a partire da Enea e le nostre grandi”. La piattaforma costituirà il soggetto di raccordo e coordinamento tra ...

Tajanisulla cessione del Monte e incassa il sostegno del ministro Urso Ilsulla vendita della quota del 64% detenuta dal Mef in Banca Monte dei Paschi di Siena. Dal Forum Ambrosetti di Cernobbio, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e quello delle ...FROSINONE DI LOTTA E DIAl 25' il Frosinone sfiora il vantaggio due volte di fila in 3" : ... Al 4' di recupero Ebosele, Marchizza è superato, Turati anche ma Oyono allontana di testa ...... a strumenti concreti come la vetrina made in Italy, il programma di formazionecon Amazon,... Ilpotrebbe innanzitutto spingere per una semplificazione normativa" delle esportazioni, ...

Multe e tasse non pagate, il governo accelera per «recuperare» 1.100 miliardi Il Sole 24 ORE

Una piattaforma per il nucleare “sostenibile”. È l’ultima novità del governo, annunciata dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin al Forum Ambrosetti. Così l’esecutivo Meloni riaccende i ri ...Il leader azzurro preme per la privatizzazione e Urso dà il via libera. Ma il Carroccio ha più di un dubbio. E l'auspicato acquirente non smania ...