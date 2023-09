Il fratello di Michele Scarponi | “Città a 30 all’ora? Una rivoluzione per la sicurezza”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) – “Nel nostro Paese c’è un approccio sbagliato alla, legato al fatto che la strada sia proprietà del mezzo motorizzato. Manca una cultura dellacondivisa su cui non si è lavorato abbastanza. Per esempio non c’è comunicazione, riflettendo che essa stessa è già. Da quant’è che non vediamo uno spot in tv?”. Lo dice all’Adnkronos Marco, che guida la Fondazione, nata dopo la morte del, campione di ciclismo, ucciso sulla strada a Filottrano (Ancona) nel 2017, in occasione dell’inaugurazione della SpoletoNorcia in Mtb in piazza Garibaldi a Spoleto. “Anche eventi come questo servono a far conoscere i problemi relativi alla strada”, osserva. “Prevenzione, educazione a ...