Il CircoMax di Pezzali a Roma con un set ultra pop | tanti amici vecchi e nuovi e una vagonata di nostalgia canaglia

(Di domenica 3 settembre 2023) Maxfesteggia oltre 30 anni di carriera e scriverlo, se quando è uscito Hanno ucciso l’uomo ragno (1992) avevi già l’età per entrare in un negozio di dischi e comprare il cd, fa un po’ impressione. Sono passati più di TRENT'ANNI da quando lui e Mauro Repetto - che si erano conosciuti in un liceo scientifico di Pavia - dopo aver dato vita agli 883, vendevano 650mila copie del loro primo disco. Un risultato niente male in un’epoca in cui Internet ha appena fatto capolino e MTV Italia non è ancora nata. Senza alcuna promozione, né uno straccio di videoclip, Hanno ucciso l’uomo ragno si piazzava in vetta alle classifiche nostrane - di vendita, non di ascolto. Per farla breve: la premiata coppia, dopo aver inanellato una notevole serie di hit, nel 2001 decideva di separarsi. Max però ha continuato a fare musica fino ai giorni nostri. Il suo socio, in quel periodo ...