Il Roald Dahlin Inghilterra, come già riportato dal Giornale.it , fondato dalla vedova ...alcuni anni si impegna a fianco di alcune organizzazioni ebraiche come la Board of Deputies of...Denise Pozzi - Escot, Director, Pachacamac Site, Peru; Timothy Whalen, Director, Getty ... Other luminaries scheduled to appear at the Summit include Bettany Hughes, thehistorian and ...leggi anche Londra, furti al: il direttore ha deciso di dimettersi La multa Il giudice presso la Corte dei magistrati di Westminster ha emanato la sanzione da 800mila sterline, 930mila ...

Il British Museum è nei guai Il Post

Eppure anche loro hanno espresso un profondo sgomento alla notizia dell’inspiegabile assenza di duemila oggetti dall’inestimabile collezione di reperti antichi e storici del British museum di Londra, ..."Esortiamo il governo britannico a cooperare: sarà un test e una verifica della sincerità della Gran Bretagna nel cancellare la macchia coloniale" ...