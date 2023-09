I primi tre ‘nip’ del Grande Fratello 2023

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 3 settembre 2023) Vittorio Menozzi (Instagram) La nuova edizione del, in partenza su Canale 5 lunedì 11 settembre, ha i suoitre. Nelle scorse ore, sono infatti emerse le identità deipersonaggi non famosi pronti a farsi conoscere nel reality condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia vantano già un discreto seguito sui social. Ad anticipare itreo presunti tali è stato Sorrisi. A varcare la porta rossa della casa di Cinecittà ci saranno infatti Giselda Torresan, Vittorio Menozzi e Letizia Petris. La prima in teoria sarebbe un’operaia ma vanta sui social ben 132.000 follower ed è anche una eco-influencer appassionata di trekking. Vittorio, invece, è laureato in ingegneria ed è originario di Parma, ma è anche un modello, che ha sfilato per ...