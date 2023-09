Highlights Italia-Portorico 73-57 | Mondiali basket 2023 VIDEO

(Di domenica 3 settembre 2023) Glidella vittoria dell’Italdi Pozzecco per 73-57 contro ilnell’ultima gara della seconda fase del Mondiale, che regala il pass per i quarti di finale a venticinque anni di distanza dall’ultima volta. Quindici punti a testa per Ricci e Tonut, mentre Fontecchio, dopo un inizio difficile, chiude con una doppia doppia da 12 punti e 12 rimbalzi. Doppia cifra anche per Gigi Datome (11 punti) alla sua 200esima presenza azzurra, mentre Melli offre il suo contributo a rimbalzo (12, più 7 punti). Nel complesso è proprio a rimbalzo che l’domina con 48-29. Adesso si vola ai quarti di finale e gli azzurri di Pozzecco possono sognare. SportFace.

L'non sbaglia. Batte Porto Rico in una partita in cui è quasi sempre stata in testa e torna ai quarti di finale di un Mondiale dopo 25 anni. In una sfida offensivamente difficile, Datome e Ricci ...

