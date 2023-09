Highlights e gol Torino-Genoa 1-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Nella gara della 3ª giornata di Bundesliga, il Lipsia vince per 0 - 3 in casa dell'Union Berlino. InXavi Simons e Sesko (doppietta). Guarda il video con glidel ......Siro nerazzurri che partono piano ma poi crescono pian piano e passano in vantaggio grazie al... GLIINTER (3 - 5 - 2): Sommer 6; Darmian 6.5, De Vrij 7, Bastoni 7; Dumfries 6.5 (25'st ...Il video con glie idi Inter - Fiorentina 4 - 0, match della terza giornata di Serie A 2023/2024. Al Meazza primo tempo di alto livello dei nerazzurri, che la sbloccano per merito deldi Thuram ...

L'Inter aggancia il Milan: Fiorentina travolta 4-0 Sky Sport

Primo successo in campionato per il Torino di Juric che batte 1-0 il Genoa, al termine di una gara dalle pochissime emozioni, grazie a un grandissimo gol di Radonjic (mandato in campo al 64') al quart ...Torino - Genoa: la formazione di Juric trova la vittoria grazie al gol di Radonjic al 94' al termine di una grande azione personale.