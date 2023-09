Hellas Verona | calciomercato e guida al fantacalcio

(Di domenica 3 settembre 2023) La stagione è finita e ora è già tempo di pensare alla prossima. Per tifosi e appassionati diè giunto il momento di monitorare i colpi delle diverse squadre in vista dell’inizio del campionato e della prima asta dell’anno sportivo. In questo articolo concentreremo la nostra attenzione suldele i consigli direlativi all’. Situazione molto complicata quella che al momento si respirava in casaa inizio mercato. Nonostante la salvezza ottenuta nello spareggio contro lo Spezia, ac’è stata aria di cambiamento. Allontanato mister Zaffaroni, tecnico della salvezza insperata anche solo a gennaio dagli scaligeri, è stato chiamato Marco Baroni per affrontare al meglio la prossima Serie ...

Nella finalissima sul sintetico dello stadio "Ferrarini", a Castellarano, i neroverdi sono imposti sull'iscrivendo il proprio nome per la seconda volta nell'albo d'oro della ...Cade un'altra volta in maniera molto pesante il Lecce campione d'Italia di Coppitelli . Dopo la manita subita acontro l', i giallorossi perdono la prima in casa contro la Juventus per 0 - 3. Secondo tempo da manuale per i ragazzi di Montero che grazie all'ingresso di Srdoc , autore di un gol e ...Troppe salvezze negli ultimi tre anni alla fine questo potrebbe essere l'anno giusto per salutare la Serie A, la situazione non sembra migliore dello scorso anno, le prime due gare ...

L’attaccante argentino viaggerà tra martedì e mercoledì per raggiungere l’Italia e sottoporsi alle visite mediche col Verona Juan Manuel Cruz è ormai un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Secondo qua ...Nella finalissima sul sintetico dello stadio “Ferrarini”, a Castellarano, i neroverdi sono imposti sull’Hellas Verona iscrivendo il proprio nome per la seconda volta nell’albo d’oro della ...