(Di domenica 3 settembre 2023) Il 30 agosto 2013 Seamusmorì nel corso di un’operazione chirurgica di emergenza: poco prima aveva mandato alla moglie Marie un messaggino: «Noli timere». Latino e conforto, un’ultima occhiata first appeared on il manifesto.

Come William Butler Yeats che, secondo le parole di Séamus, era 'lì a battere appassionatamente contro il muro del mondo fisico per suscitare una risposta dall'altra parte'.

Heaney, sempre il personale come politico Il Manifesto

Per i dieci anni dalla morte riedite tutte le poesie del premio Nobel. Ed escono anche tutte le sue versioni di da Giovanni Pascoli. Parla il suo traduttore e studioso Marco Sonzogni ...Pordenonelegge diventa casa della poesia: oltre 60 voci italiane e internazionali, omaggi ai maestri, attenzione ai giovani e più di 30 incontri. Omaggi a Giorgio Caproni e Seamus Heaney, presentazion ...