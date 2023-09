Harper Beckham | l' abito indossato alla cena di compleanno del fratello è low cost in saldo ancora per poco | ecco quanto costa

... mentre 600 ospiti, tra cui Serena Williams, Oprah Winfrey, Idris Elba, David e Victoriae ... che ha immortalato personaggi come Beyoncé per's Bazaar UK e Angelina Jolie per l'americana ...E in effetti la vacanza, pur se romantica, ha visto David e Victoria in compagnia dei figliSeven, 12anni, e Cruz, 18. Ihanno prima trascorso un periodo magico in Italia, in Costiera. ...Dopo il loro viaggio lungo la splendida Costiera Amalfitana, David e Victoriasi sono trasferiti con i loro figli, Cruz e, al largo delle coste croate, nei pressi di Lopud . Da questa isoletta chiusa al traffico a largo di Dubrovnik hanno postato alcune tenere ...

Harper Beckham, l'abito indossato alla cena di compleanno del fratello è low cost (in saldo ancora per poco): leggo.it

La figlia di David Beckham e Victoria, Harper Beckham è diventata ormai una It Girl, ovvero una ragazza che riesce ad influenzare la moda e anticipare i trend. Harper lo fa già a soli 12 anni. La ...David Beckham è molto affezionato ai suoi quattro figli, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper insieme ai quali, molto spesso posta, posta foto o video sui ...