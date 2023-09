Guerra Ucraina | Crosetto conferma | “Sì armi a Kiev | ma cercando pace”

(Di domenica 3 settembre 2023)in, il ministro della Difesa Guidoha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “La Stampa” Ovviamente uno degli argomenti, da più di un anno e mezzo, che interessa particolarmente il mondo non può che essere il conflitto che si sta verificando in. Oramai arrivato al giorno numero 557 di conflitto. Le forze ucraine, nelle ultime ore, stanno avanzando sempre di più verso Zaporizhzhia sfondando il primo muro da parte delle forze russe. Purtroppo il numero delle vittime, sia tra i soldati che quello dei civili, aumenta inesorabilmente. Il ministro della Difesa, Guido(Ansa Foto) Notizie.comUn’altra delle questioni che continuano ad essere affrontare (e che creano non poche polemiche) riguarda quella della consegna dial popolo di ...

Un'altra delle questioni che continuano ad essere affrontare (e che creano non poche polemiche) riguarda quella della consegna al popolo di

Kiev: L'Ucraina ha sfondato la prima linea di difesa russa a Zaporizhzhia, droni russi su Odessa - Aggiornamento del 03 Settembre delle ore 08:52 - Aggiornamento del 03 Settembre delle ore 08:52 RaiNews

L'Ucraina è riuscita a conquistare il villaggio di Robotyne e a superare la prima linea di difese russe nella regione di Zaporizhia. Non è ancora chiaro però se l'esercito di Kiev riuscirà a mantenere ...