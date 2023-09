Guerra in Ucraina | Crosetto | “Armi a Kiev | ma cercando la pace”

(Di domenica 3 settembre 2023) Laingiunge al giorno 557. Presto “potremo colpire obiettivi in Russia, fino a 1.500 km”, afferma il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino Oleksiy Danilov. Secondo indiscrezioni di stampa, gli Usa invieranno per la prima volta all’le controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito. La fondazione Nobel, dopo le proteste, revoca l’invito agli ambasciatori russo, iraniano e bielorusso per la cerimonia di premiazione.esulta: “Una vittoria dell’umanesimo”. Nella notte droni russi lanciati su tutto il territorio ucraino. “Non mi pare che siamo vicini alla fine del conflitto. Vorrei che si aprisse una nuova stagione, nel corso della, di tregua, se non di, ma all’ultima riunione dei ministri della Difesa della ...

Si tratta di uno dei molti villaggi che hanno la sfortuna di trovarsi sulla linea del fronte dellarusso -. Ecco alcune immagini di come appare oggi la loro quotidianità.... giustificare i crimini di, mascherare i loro autori e, come a metà del secolo scorso, sostenere il prossimo regime nazista - questa volta, sfortunatamente, in. La Russia si sforzerà ...E al momento si vede più sofferenza che eroismo "Chissà quanti ce ne sono, di eroi, in. Forse perfino tra i russi. Non lo sappiamo: laè in corso, unaterribile. Che continua a ...

L’Ucraina ha rotto la prima linea di difesa della roccaforte russa. Il generale che guida l’offensiva a sud: «Tutto è davanti a noi». Tajani a Pechino: la ...L’Ucraina è riuscita a conquistare il villaggio di Robotyne e a superare la prima linea di difese russe nella regione di Zaporizhia. Non è ancora chiaro però se l’esercito di Kiev riuscirà a mantenere ...