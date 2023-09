Circa 4.000 guatemaltechi sono scesi in piazza nelle ultime ore per manifestare contro il "colpo di Stato" denunciato dal presidente eletto Bernardo Arevalo, che accusa la Procura generale di aver ...... Colombia,, Kenya e Madagascar per portare benefici alle comunità locali e contrastare il ... L'obiettivo è realizzare ecosistemi sostenibili e permettere adi contadini di far fronte ...... dove migranti clandestini da Messico,, Salvador ogni giorno cercano di passare il muro ... tra il III e il IV secolo, tra le rocce e le sabbie percorse ancora oggi dadi pellegrini, ...

Guatemala: migliaia in piazza per sostenere Arevalo Agenzia ANSA

CITTA DEL GUATEMALA, 03 SET - Circa 4.000 guatemaltechi sono scesi in piazza nelle ultime ore per manifestare contro il "colpo di Stato" denunciato dal presidente eletto Bernardo Arevalo, che accusa ...Città del Guatemala, 21 ago (Prensa Latina) Mentre in migliaia festeggiano ancora oggi la vittoria del rappresentante del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, crescono i consensi alla decisione espre ...