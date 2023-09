GTWC Europe | Hockenheim gara-2 | Boguslavskiy Marciello tornano a vincere con Mercedes | 7mo Valentino Rossi

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Terza affermazione nel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup 2023 per Timur/Raffaele. La coppia di Akkodis ASP #88 () firmano il successo nella race-2 diprecedendo all’arrivo Lucas Legeret/Christopher Haase (Comtoyou #11 Audi) e Patric Niederhauser/ Erwan Bastard (Saintéloc Junior Team #25 Audi). Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40 Audi) ha provato dalla pole-position a gestire ogni ipotetico assalto da parte di Raffaele(Akkodis ASP #88). Il romagnolo resisterà all’assalto dell’elvetico che dopo una breve neutralizzazione avrà la meglio sull’avversario. L’ex vincitore del Campionato Italiano GT cederà il passo dopo la prima Safety Car di giornata, l’alfiere di Audi Sport resterà in ...